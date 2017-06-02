С активиста Данилы Алферьева сняли обвинения в экстремизме

В Ульяновске Следственный комитет прекратил дело по обвинению в публичных призывах к экстремизму в отношении активиста "Левого блока" Данилы Алферьева.

Поводом для возбуждения дела стало выступление Алферьева на митинге 7 ноября 2014 года, когда он призвал бороться с "пятой колонной" в Госдуме. В нем он перефразировал речь представителя прокремлевского "Евразийского союза молодежи" Андрея Коваленко, заменив в ней лишь названия СМИ на Госдуму, а обращение к президенту России – на обращение к Геннадию Зюганову.Экспертиза, которая проводилась по ходатайству следствия, нашла признаки возбуждения "ненависти либо вражды в адрес представителей власти ".

Адвокат Алферьева Рушана Камалова добилась проведения новых экспертиз. В итоге Следственный комитет пришел к выводу, что в действиях Алферьева отсутствуют признаки преступлений. Расследование дела продолжалось ровно год. Алферьев получил право на реабилитацию и компенсацию морального вреда. Он пока не решил, будет ли обращаться в суд.