В Херсонской области Украины - очевидно, в рамках подготовки к безвизовому режиму с Евросоюзом - установили двуязычный биллборд, адресованный жителям Крыма.

Языковые версии заметно отличаются друг от друга. Предполагается, что украиноязычная версия адресована проукраински настроенным жителям Крыма, приехавшим на "материковую" Украину получать биометрические паспорта:

Братья, крымчане-украинцы, хотя вы и под российской оккупацией, вам тут всегда рады. Европа открывает перед вами двери. Получайте биометрические паспорта и путешествуйте свободно цивилизованным миром. Счастливого пути!

В то же время, русскоязычная версия адресована тем, кто поддерживает Россию... но тоже приехал за биометрическими украинскими паспортами! (ведь по российским паспортам получить визу в ЕС жителям Крыма проблематично).

Предатели и коллаборанты! Вы зачем приехали? За паспортом украинским? В Европу захотели? А что, туры по Золотому кольцу уже не интересуют? Сидите дома и ждите камней с неба! <...> шастать!

Биллборды размещены на шоссе, ведущем в Крым, и у учреждений, где выдают паспорта. С их размещением помогли местные власти - пишет один из активистов-авторов проекта.