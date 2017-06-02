Выход США из Парижского соглашения подвергли критике

Мировые лидеры и бизнесмены раскритиковали решение президента США Дональда Трампа о выходе Америки из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению.

Бывший президент США Барак Обама назвал шаг новой администрации Белого дома "отрицанием будущего". Основатель компании Тесла Илон Маск заявил, что выходит из всех советов при президенте США.

В Китае обещали выполнять соглашение, несмотря на выход из него США. Политики из Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они сказали, что Парижское соглашение пересмотреть нельзя. Канцлер Германии Ангела Меркель лично позвонила Трампу, чтобы высказать свое сожаление. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение ошибкой как для США, так и для всей планеты.

Решение Трампа о выходе из Парижского соглашения поддержали многие республиканцы.

