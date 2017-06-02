Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Собянин поменял порядок голосования за снос домов

Вид на пятиэтажки, Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об изменении порядка голосования за снов домов в столице в рамках так называемой программы реновации, сообщает "Интерфакс".

Согласно новым правилам, голоса собственников или нанимателей квартир, которые не приняли участие в голосовании, будут распределяться пропорционально голосам, поданным "за" или "против" сноса дома. По старым правилам, все воздержавшиеся от голосования считались сторонниками включения дома в программу сноса. Голосование закончится 15 июня. Сегодня мэрия Москвы на своем сайте опубликовала карту голосования, на которой показаны соотношения голосов "за" и "против" по каждому дому по состоянию на 2 июня. До этого власти столицы представляли лишь общие данные по голосованию.

Власти Москвы в рамках программы реновации собираются снести более 4,5 тысяч зданий в 85 районах города. Взамен мэрия обещает предоставить жителям этих домов "равнозначные" квартиры в новостройках. Программа расселения вызвала недовольство многих москвичей. В мае жители Москвы трижды выходили на митинги против реновации.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG