"Римейк концепции Трампа"

Алексей Навальный (сам, помимо прочего, модный видеоблогер), похвалив видеоблогеров и выразив сомения в перспективах традиционных СМИ, породил в Фейсбуке дискуссию с участием видных медиадеятелей.

С одной стороны, традиционные СМИ — базовая общественная инфраструктура. Без них вообще ничего нормального не будет. Они обеспечивают возможности для политической конкуренции и тд.

С другой, я тоже себя постоянно ловлю на том, что мне стало неинтересно давать комментарии традиционным СМИ. Зачем мне рассказывать о процессе согласований акции 12 июня трем информагенствам, если я сегодня вечером выступлю в прямом эфире в собственной передаче и расскажу всё, что считаю нужным на гораздо большую аудиторию?

И вот в недавней поездке из Питера в Псков я задумался об этом всём ещё сильнее. А всё потому, что в микроавтобусе начал смотреть ролики.

Вы помните, недавно в Госдуму пригласили блогера Сашу Спилберг. Был миллион «аналитических колонок» на эту тему, я многие из них прочитал и, честно говоря, это всё довольно неинтересно.

Так вот в автобусе я посмотрел ролики Соколовского и Соболева на эту же тему...

Дальше Навальный пишет о том, что оба видеоблогера рассказали о выступлении своей коллеги в Думе куда интереснее, чем профессиональные журналисты.

То есть штука в том, что эти самые «видеоблогеры», так раздражающие профессиональных журналистов, уже обставили их и с содержательной точки зрения. Они просто сделали продукт лучше.

Причём этот продукт гораздо сложнее в производстве. Нужно гораздо больше времени потратить, чем для того, чтобы настрочить очередную колонку на сайт, где её прочитает 30 тысяч человек.

И никакой журфак МГУ, никакое прекрасное знание русского языка и удостоверение журналиста, которым принято трясти как неким знаком превосходства, тут уже никому не интересны.

Тут я должен написать какой-то вывод, но вывода у меня пока никакого нет, продолжаю размышлять. Промежуточный вывод в том, 95% «традиционных журналистов и СМИ» ни хрена не хотят работать. Они хотят писать колонки/новости/статьи по твитам.

Но оставшиеся 5% ужасно важны, ведь причиной этого поста и всех размышлений всё равно стала колонка журналиста Плющева. А того же Соколовского интегрировало в себя вполне традиционное СМИ.

Несмотря на высказанные Навальным сомнения, его пост многие интерпретировали как "отказ от дома" профессиональным журналистам и традиционным СМИ - что подтвердилось и сообщениями о том, что он отказался давать интервью телеканалу "Дождь" (Навальный вообще, скажем прямо дает интервью нечасто). Такая позиция подверглась критике.

Alexander Vinokurov

"Мне стало неинтересно давать комментарии СМИ. Зачем это делать, если я сегодня вечером выступлю в эфире в собственной передаче и расскажу ВСЁ, ЧТО СЧИТАЮ НУЖНЫМ своей аудитории" - примерно так пишет в своем собственном блоге Алексей Навальный.

Вот и Путин так тоже любит. "Все, что сам считаю нужным". Тоже в собственном эфире. В собственной передаче. И своей аудитории.

Но почему сразу Путин-то?

Станислав Белковский

Это римейк концепции Трампа. В чистом виде. СМИ - ерунда, Триттер Трампа - главный источник мировой информации

Навального критиковали вполне лояльные ему комментаторы.

Evgeny Feldman

Да, конечно, рост ютуба стал сюрпризом для всех, и журналистов тоже. И для Навального тоже — все сейчас кусают локти, что не замечали платформу раньше.

Да, конечно, российская журналистика, если смотреть формально и в целом, от сотни изданий московской мэрии до первого канала, — в глубочайшем кризисе.

Вот только проводить параллель между нишей, которую теперь занимает ютуб, и журналистикой вообще — глубокая ошибка. Потому что ютуб и видеоблоггинг занимает одну нишу внутри журналистики, которая в России уничтожена — нишу телевидения. Канал FOX News в Штатах смотрит неизмеримо больше людей, чем читает журнал New Yorker, но не потому, что последний чем-то плох. Потому что это разные жанры, подразумевающие разную массовость. «Медуза» никогда не догонит «Первый канал».

Но FOX News, увидев внезапно ставшего популярным в фейсбуке видеоблогера, хантит его к себе и дает делать то же самое — но на другом уровне аудитории и за другие деньги. Российское телевидение не умеет говорить нормальным языком и без цензуры, поэтому вместо перехода блогера на канал у нас происходит дальнейший рост площадки, которую используют блогеры. <...>

UPD Ну и еще, конечно, мне кажется несправедливым сравнение журналистики, которой в России не было до 91 года и которую давят последние лет 15, с Ютубом, который толком никогда не трогали. В те 5% журналистики, которые Алексей в посте хвалит, укладываются те, кто хоронил коллег, те, кто увольнялся в знак протеста, те, кого увольняли, те, кому угрожали, и те, чьи микроавтобусы сжигали.

Serguei Parkhomenko

Постом про успехи держателей популярных видеоканалов, которые теряют всякий интерес к общению с «традиционной» прессой, Алексей Навальный быстро, уверенно и убедительно продемонстрировал разницу в подходах, в целях, в намерениях и в критериях успеха, свойственных представителям двух разных профессий: блогера-шоумена и политика.

Первый стремится исключительно к известности и живет торговлей ею.

Второй стремится к власти или хотя бы к реальному влиянию на развитие событий в стране и в мире.

Поэтому первый не обязан ничего никому, кроме собственного продюсера или партнера-заказчика по рекламному контракту.

А второй обязан публике, избирателю, вообще обществу всегда и во всем. В частности, обязан не только «рассказывать всё, что считает нужным» в собственных передачах, каналах и блогах, но и отвечать на вопросы журналистов о том, что «не считает нужным» или даже вовсе «считает ненужным».

А вот Леонид Бершидский Навального поддержал.

Что бы ни писали по этому поводу Пархоменко и пр., Навальный прав. Общаться с журналистами -- не обязанность. Люди делают это, потому что хотят что-то рассказать (теперь этот мотив не очень важен, можно и без посредников) -- или потому что их развели, уговорили, пробили на жалость, заинтересовали, разозлили, достали. Если журналист ничего такого не сделал, ему никто ничего не должен. Он просто репортер ведь, а не с понтом дела четвертая власть. Навальный тонко понимает журналистику. Он и сам журналист, и он провоцирует людей ему отвечать.

Склонен согласиться с ним и Александр Морозов.

интересная полемика вокруг отказа Навального дать интервью, кажется, "Дождю". Пархоменко осуждает (с правильных позиций, апеллируя к нормам публичности), а Бершидский на стороне Навального ("кому хочу, тому даю").

Бершидский, пожалуй, прав. Ведь Навальный давал интервью BBC, я хорошо помню. И было, кажется, его интервью Жанне Немцовой на DW. Это означает, что он не стал давать интервью конкретному медиа. Или на конкретную тему, которая его не устраивает. В этом случае не может быть претензий.