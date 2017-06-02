Банк России начал разработку виртуальной национальной валюты

Центральный банк России начал работу над созданием виртуальной национальной валюты. Об этом сообщила зампредседателя банка Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме.

Скоробогатова уточнила, что речь идет о валюте, которая может быть не только в виде "бумажных носителей", но и в электронном виде. По ее словам, Банк России не будет создавать новую отдельную криптовалюту. Детали проекта Центробанк планирует раскрыть через 2–3 года.

В конце мая Скоробогатова сообщила, что Банк России планирует подготовить нормативные документы по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. С начала 2017 года курс биткоина вырос в два с половиной раза.

