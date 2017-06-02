Власти Франции: хакеры из РФ не взламывали штаб Макрона

Российские хакеры непричастны к кибератаке на предвыборный штаб президента Франции Эммануэля Макрона во время его недавней избирательной кампании. Об этом в интервью Associated Press заявил глава Национального агентства безопасности информационных систем Франции Гийом Пупар.

По словам Пупара, атака была "настолько простой", что совершить ее мог "кто угодно и откуда угодно". Пупар подтвердил, что его ведомство также не обнаружило следов другой хакерской группировки, которая подозревается во взломах во время президентской кампании в США.

В ночь на 6 мая, накануне второго тура президентских выборов во Франции, WikiLeaks опубликовала массив документов предвыборного штаба Макрона. В штабе заявили, что стали жертвами "скоординированной хакерской операции".