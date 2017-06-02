"Кому суждено быть повешенным, тот не утонет".

Такими словами Владимир Путин ответил на вопрос режиссера Оливера Стоуна о том, боится ли он попыток покушения.

Отрывок из цикла Стоуна "Интервью с Путиным" (как утверждается, американский режиссер в течение двух лет несколько раз встречался с президентом и задавал емусамые разные вопросы) широко разошелся по англоязычному твиттеру. Помимо прочего, Путин утверждает там, что на него готовились 5 покушений.

О неизбежном для каждого человека будущем Путин рассуждает философски, в стиле "все там будем". Главное, по его мнению, то, что человек успел в жизни сделать, получал ли он от нее удовольствие.

Не все оценили философские размышления Путина.

Egor Sennikov

Путин ответил на вопрос о том, не боится ли он покушений на себя.

"Я знаю. У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет".

Пессимистичненько.

Ivan Vasyunin

Он в любом случае не утонет.

Fyodor Krasheninnikov

То по церквям бегает, то рассуждает о смерти.

Что с ним происходит?

Но есть и те, кто видит в ответах и последних поступках Путина признаки духовного просветления.

Лев Мышкин

Поздороваться с голубем, порассуждать о смерти, вот такой он, мой президент

С голубем Путин поздоровался во время посещения Духовного центра русских старообрядцев 31 мая (как утверждается, он первый правитель в истории России, который пошел на такой шаг).

В еще одном отрывке бесед со Стоуном Путин утверждает, что Сноуден (герой еще одного фильма Оливера Стоуна) действовал неправильно, но при этом все равно не является предателем. В этом отрывке он играет для Оливера Стоуна роль шофера:

Еще несколько отрывков собрала "Медуза".

Премьера фильма Стоуна (всего в нем 4 части) - на канале CBS 12 июня.

Вживую же Путина можно наблюдать в эти дни на Петербургском экономическом форуме. И там он не стал говорить о том, будет ли баллотироваться в президенты - но глава ВТБ Андрей Костин, кажется, что-то знает.

Наверно, я выскажу общее мнение, что все ожидают, что господин Путин пойдет на выборы и выиграет их достаточно легко в первом туре. На наш взгляд, это абсолютно нормальная ситуация - цитирует банкира "Медуза".