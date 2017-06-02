Шувалов сравнил смену власти в России с победой Трампа на выборах в США

Вице-премьер правительства Игорь Шувалов сравнил возможную смену президента России с победой Дональда Трампа на выборах в США.

Во время интервью главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов спросил Шувалова, что будет с программой реформ правительства на будущее, если Путина на посту главы государства сменит "человек с другим видением". По словам Шувалова, "будет то же самое, что сейчас Трамп в США показывает".

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. О своем намерении участвовать в них заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и основатель "Яблока" Григорий Явлинский. Сам Путин пока не сообщил, будет ли он принимать участие в выборах.

