Мэр Могочи Евгений Краснов осужден за избиение пенсионера

Суд в Забайкалье в пятницу признал мэра города Могоча Евгения Краснова виновным в нанесении побоев и приговорил его к шести месяцам ограничения свободы. Чиновника также обязали выплатить 5 тысяч рублей компенсации потерпевшему – 54-летнему пенсионеру Виктору Устину, сообщает адвокат Роман Сукачев.

Юрист назвал приговор чрезмерно мягким и заявил о намерении обжаловать его и добиться увольнения Краснова с должности мэра, так как тот нарушил нормы уголовного права.

20 ноября 2015 года Виктор Устин пожаловался супруге мэра на то, что те затапливают его квартиру. Когда женщина ответила грубостью, пенсионер назвал ее "мэршей, которой все можно". По версии следствия, вечером того же дня мэр Евгений Краснов избил Устина, требуя от него извинений перед супругой. От полученных травм у пенсионера перестала функционировать рука.