Председателя "Союза "Женщины Дона" судят по закону об "иноагентах"

В пятницу может быть вынесен приговор основателю и председателю общественной организации "Союз "Женщины Дона" Валентине Череватенко, которую обвиняют в "злостном уклонении" от исполнения закона об НКО-"иноагентах". Это первое уголовное дело в России, возбужденное по подобной статье, сообщает международная правозащитная организация Amnesty International.

Заместитель директора "Международной амнистии" в Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев подчеркнул, что единственной причиной преследования Череватенко является ее преданность правозащитной деятельности. Председателю "Женщин Дона" грозит до двух лет лишения свободы.

Дело в отношении правозащитницы было возбуждено в июне прошлого года. По версии следствия, фонд "Женщины Дона" занимался "политической деятельностью" и получал иностранное финансирование, однако его председатель якобы "умышленно" не подавала заявление о включении в реестр "иностранных агентов".

Череватенко отвергает все обвинения в иностранном финансировании своей организации, а также в том, что "Женщины Дона" занимаются политической деятельностью. Правозащитный центр "Мемориал" признал уголовное преследование Череватенко политически мотивированным.