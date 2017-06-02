"Уроки патриотизма" от Проханова

Петербургский экономический форум каждый из его участников использует по-разному. Путин, например, рекламирует инновации и призывает повышать цифровую грамотность, используя "сленг Кремниевой долины":

По словам Игоря Шувалова, Путин "заболел" цифровой экономикой. Сам Шувалов, впрочем, тоже отметился, предположив в интервью Алексею Венедиктову, что если на смену Путину придет человек "с другим видением", то "будет то же самое, что сейчас Трамп в США показывает". Ну а кто-то собирает курьезы:

Не терял времени и псковский губернатор Андрей Турчак.

Об "уроках патриотизма" Турчак с Прохановым договорились, как модно выражаться, на полях Петербургского форума. Сайт "Главный региональный" приводит подробности:

Александр Проханов рассказал, что в разработанную членами <Изборского> клуба программу вошли исторические материалы о Великой Отечественной войне, Республике Крым, открытии Арктики и других важных для России исторических событиях. Уроки будут идти в форме факультативных занятий. Члены Изборского клуба рассчитывают, что образовательная программа по патриотическому воспитанию будет внедрена в российские школы и университеты.

Губернатор предложил в качестве пилотных площадок выбрать школы области. Глава региона также добавил, что поручит председателю государственного управления образования Псковской области Александру Седунову вместе с членами клуба обсудить детали проекта.

Сама программа пока не опубликована, но, зная членов Изборского клуба и лично Проханова, сомневаться в ее содержании не приходится.

В кулуарах Петербургского форума журналистка "Дождя" попыталась задать Турчаку вопрос относительно нападения на Олега Кашина (сам журналист убежден, что заказчиком его выступил именно губернатор). Ответ инициатора уроков патриотического воспитания был предсказуем: