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В Москве полиция осмотрела квартиру Елены Костюченко

Елена Костюченко

Сотрудники полиции осмотрели квартиру журналистки «Новой Газеты» Елены Костюченко в связи с подозрением о том, что там скрывается преступник. Об этом Костюченко написала в Facebook.

После того, как приехал начальник ОВД «Текстильщики», а также адвокат Костюченко и ее сестра, дверь открыли ключами и полицейские в сопровождении адвоката и сестры осмотрели квартиру в поисках преступниках — заглядывали и в шкафы. После этого сотрудники правоохранительных органов уехали, сообщает ОВД-Инфо.

Сама Костюченко находится в командировке. Сегодня ей позвонил участковый и сообщил, что полиция хочет вскрыть дверь в ее квартиру.

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