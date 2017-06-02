В Москве полиция осмотрела квартиру Елены Костюченко

Сотрудники полиции осмотрели квартиру журналистки «Новой Газеты» Елены Костюченко в связи с подозрением о том, что там скрывается преступник. Об этом Костюченко написала в Facebook.

После того, как приехал начальник ОВД «Текстильщики», а также адвокат Костюченко и ее сестра, дверь открыли ключами и полицейские в сопровождении адвоката и сестры осмотрели квартиру в поисках преступниках — заглядывали и в шкафы. После этого сотрудники правоохранительных органов уехали, сообщает ОВД-Инфо.

Сама Костюченко находится в командировке. Сегодня ей позвонил участковый и сообщил, что полиция хочет вскрыть дверь в ее квартиру.