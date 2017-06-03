В Германии эвакуировали посетителей рок-фестиваля Rock am Ring

В Германии в пятницу вечером из-за угрозы теракта прервали рок-фестиваль Rock am Ring, на который съехались почти 90 тысяч человек.

Посетителей эвакуировали. По делу задержаны два сотрудника субподрядных организаций, работающих на фестивале. Организаторы надеются возобновить мероприятие в субботу.

Rock am Ring — крупнейший ежегодный музыкальный фестиваль Германии. В этом году он проходит на гоночной трассе Нюрбургринг на западе страны. Организаторы усовершенствовали концепцию безопасности фестиваля. Число сотрудников службы безопасности увеличено до 1200 человек. Это связано с терактом на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере. В прошлом году Rock am Ring закончился на день раньше после того, как от удара молнии пострадали несколько десятков посетителей.

