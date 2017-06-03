В Петербурге вспоминали горожан, погибших в местных тюрьмах

В 30-й раз в Петербурге прошла акция в память о расстрелянных и погибших в городских тюрьмах. Несколько десятков человек собрались на Воскресенской набережной, в том месте, где видна тюрьма «Кресты», и спустили на воду цветы, другая группа возложила цветы у Головкина бастиона Петропавловской крепости, на месте массового захоронения первых жертв советского террора. Возложению цветов в этом месте участники акции придают особое значение – они считают, что очень важно привлекать внимание общества к этому захоронению, пока не отмеченному никаким памятным знаком, в преддверии приближающегося столетия Постановления Совнаркома «О красном терроре».

Один из участников акции, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин напоминает, арест – очень важный момент в жизни каждого человека, испытавшего это наказание. Арест сказывается на психологии и сознании – как отдельного человека, так и миллионов людей. Долинин считает, что помнить о терроре необходимо, поскольку, по его мнению, именно сталинский террор во многом сформировал современную российскую нацию. Участники акции полагают, что эта проблема мало освещается в российской исторической науке, что о ней недостаточно знают школьники и студенты.

Кроме того, участники акции возложили к Соловецкому камню на Троицклай площади и побывали на мемориальном кладбище «Левашовская пустошь» https://ru.wikipedia.org/wiki/Левашовское_мемориальное_кладбище . Однако, впервые за 30 лет у Соловецкого камня не было митинга – организаторам акции, членам петербургского «Мемориала» http://memorial-nic.org , его не согласовали из-за того, что в городе проходит Международный экономический форум и идет подготовка к Кубку конфедераций – на это время все массовые акции в городе запрещены.