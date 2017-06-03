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Госдепартамент США выразил обеспокоенность положением Афгана Мухтарли

Афган Мухтарли

Госдепартамент США 3 июня выразил обеспокоенность Вашингтона в связи с сообщениями о похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли в Тбилиси и его последующим арестом в Азербайджане 30 мая. Госдепартамент также обеспокоен арестом заместителя председателя Партии "Народный фронт Азербайджана" Гозала Байрамли.

В заявлении представителя Госдепартамента Хизер Нойерт содержится призыв к правительству Азербайджана – в соответствии со взятыми на себя обязательствами в рамках ОБСЕ – освободить всех заключённых, которые были осуждены за применение своих основополагающих прав.

Госдепартамент пристально следит за действиями грузинских властей в отношении сообщений о похищении и призывает провести "исчерпывающее, прозрачное и своевременное" расследование.

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