Госдепартамент США выразил обеспокоенность положением Афгана Мухтарли

Госдепартамент США 3 июня выразил обеспокоенность Вашингтона в связи с сообщениями о похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли в Тбилиси и его последующим арестом в Азербайджане 30 мая. Госдепартамент также обеспокоен арестом заместителя председателя Партии "Народный фронт Азербайджана" Гозала Байрамли.

В заявлении представителя Госдепартамента Хизер Нойерт содержится призыв к правительству Азербайджана – в соответствии со взятыми на себя обязательствами в рамках ОБСЕ – освободить всех заключённых, которые были осуждены за применение своих основополагающих прав.

Госдепартамент пристально следит за действиями грузинских властей в отношении сообщений о похищении и призывает провести "исчерпывающее, прозрачное и своевременное" расследование.