В Казани за "неповиновение" полицейскому задержан активист Дмитрий Бердников

В Казани полиция задержала активиста и лидера общественного движения "Против преступности и беззакония" Дмитрия Бердникова. Об этом сообщается на сайте "Idel.Реалии". Бердников находится в отделе полиции "Вишневский", где сотрудники оформляют его задержание по постановлению судью Вахитовского районного суда Казани. Задержанному активисту вменяется в вину неповиновение требованию полицейского.

Дмитрий Бердников был задержан в Казани 26 мая. Он пытался пройти к памятнику Ленина, когда его остановил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Казани и ещё пять полицейских. Как утверждает активист, его насильно поместили в автомобиль.

Бердникова дважды доставляли в больницу за время задержания - 26-го и 27-го мая. Врачи констатировали ушибы "конечностей и головы". 2 июня Бердников находился на больничном и не смог приехать в суд.