"Реал" в 12-й раз выиграл финал Лиги чемпионов

Сыгран финальный матч футбольной Лиги чемпионов. Его результат сообщает официальный сайт УЕФА.

"Реал" на стадионе "Миллениум" в Кардиффе победил "Ювентус" 4:1. Голы забили: у "Реала" – Криштиану Роналду (2), Каземиро и Асенсио, у "Ювентуса" – Манджукич.

Криштиану Роналду стал первым футболистом, забивавшим в трех решающих матчах турнира. Ранее он забил в финале Лиги чемпионов-2007/08 в составе "Манчестер Юнайтед", а затем забил с пенальти в финале Лиги чемпионов-2013/14 в составе "Реала".

"Реал" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который смог выиграть турнир два года подряд. Всего в истории "Реала" это 12-й высший европейский клубный трофей.