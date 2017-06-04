В Петербурге вручена литературная премия "Национальный бестселлер"

Лауреатом литературной премии "Национальный бестселлер", вручаемой в Петербурге, стала московская писательница Анна Козлова – за повесть "F20" о людях, страдающих шизофренией. Дочь основателя премии "Национальный бестселлер", критика и переводчика Виктора Топорова журналистка Аглая Топорова, номинировавшая на премию повесть "F20", считает ее светлой, несмотря на мрачную тему. Аглая Топорова следит за творчеством Анны Козловой с 2007 года, она уверена, что награда досталась лауреату вполне заслуженно. Ее радует также и то, что премия "Национальный бестселлер" не прекратила свое существования вместе со смертью Виктора Топорова – по ее мнению, она сохранила свои лучшие черты и в то же время стала немного более демократичной.

Кроме Анны Козловой, в шорт-лист премии "Национальный бестселлер" 2017 года вошли книги "Тень Мазепы" Сергея Белякова, "Жития убиенных художников" Александра Бренера, "Родина" Елены Долгопят, "Патриот" Андрея Рубанова, "Головастик и святые" Андрея Филимонова и "Эта страна" автора, скрывающегося за псевдонимом Фигль-Мигль. Голосование жюри, как всегда, происходило на глазах у зрителей, интрига сохранялась до последнего момента. Поскольку два номинанта из шорт-листа получили равное количество голосов, судьбу премии решил почетный председатель жюри Константин Эрнст, отдавший свой голос Анне Козловой.

В жюри премии входили также музыкант Баста, актриса Анна Ковальчук, режиссер Борис Хлебников, композитор Настасья Хрущева, архитектор Сергей Чобан и писатель Леонид Юзефович. Денежное содержание премии в этом году составляет 1 миллион рублей.

Церемония вручения премии с момента ее основания, то есть с 2001 года, всегда проходила в гостинице "Астория". В этом году она впервые прошла в другом месте – на Малой сцене Александринского театра. Ответственный секретарь премии Вадим Левенталь приветствовал эту перемену, назвав новое место модным и технологичным. Кроме того, он посетовал, что в последние годы число номинантов в шорт-листе колебалось от 5 до 7, и пообещал на будущий год установить более четкие правила.

Премия "Национальный бестселлер" была вручена в 17-й раз. В разные годы ее лауреатами становились такие писатели, как Дмитрий Быков, Виктор Пелевин, Михаил Шишкин, Илья Бояшов, Захар Прилепин, Леонид Юзефович.