Атака на мосту

Шесть человек, по данным британской полиции, погибли в столице Великобритании минувшим вечером, еще около 50 пострадавших доставлены в больницы города. Около 22 часов по местному времени в субботу неизвестные на фургоне белого цвета на большой скорости резко выехали на тротуар на Лондонском мосту. Затем они вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих в районе рынка Боро. Практически сразу эти инциденты полиция официально объявила терактами, все нападавшие, по заявлениям ее представителей, уже ликвидированы.

Участники терактов, напавшие на прохожих на Лондонском мосту и рынке Боро, были одеты в жилеты, предположительно начиненные взрывчаткой, однако позднее выяснилось, что это были муляжи, сообщается на официальном сайте полиции Лондона.

"Вооруженные офицеры полиции быстро и храбро отреагировали на происходящее. Подозреваемые были встречены и трое из них застрелены в районе рынка Боро в течение девяти минут после поступления первого сообщения. На подозреваемых были жилеты, предположительно начиненные взрывчаткой, однако позднее выяснилось, что это муляжи", – говорится в сообщении. Полиция Лондона также считает, что теракты в британской столице были совершены членами одной группы. К такому выводу полицейские пришли по данным предварительного расследования.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма". В ночь на воскресенье премьер вернулась в резиденцию на Даунинг-стрит, чтобы провести совещания с представителями силовых ведомств в связи со случившимся. В воскресенье премьер проведет заседание чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого войдут представители правительства, полиции и спецслужб. Мэр Лондона Садик Хан считает произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.

Первоначально власти, как сообщил британский телеканал Sky, не были уверены, что общее число террористов, которые устроили теракты на Лондонском мосту и на рынке Боро, установлено. "Они не смогли подтвердить нам, что смогли посчитать всех террористов, принимавших участие в терактах. Поэтому, нам следует воспользоваться предварительным советом населению: "Бегите, прячьтесь и докладывайте", – сказал репортер в эфире новостей. Полиция проинформировала, что, по крайней мере, один террорист еще на свободе, ведется розыск, трое были ликвидированы.

Однако позже шеф отдела по борьбе с терроризмом полиции Лондона Марк Роули заявил, что все террористы, которые устроили нападение на людей в ночь на воскресенье, уничтожены. "Мы считаем, что в теракте принимали участие три человека", – сказал он. По его словам, полицейские вскоре после получения сообщения о нападении на людей, догнали и уничтожили трех исполнителей теракта.

Вместе с тем, сказал Роули, в рамках расследования "предстоит провести еще серию проверочных мероприятий с тем, чтобы быть полностью уверенными" в ликвидации всех нападавших. Тем не менее ранее в сообщениях СМИ появлялась информация о пяти террористах.

Граждан России среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался, сообщил РИА Новости представитель дипломатической миссии. "По данным полиции Лондона, пострадавших среди россиян нет, до настоящего времени к нам никто не обращался", – сказал собеседник агентства.

Очередной теракт в Лондоне стал уже третьим за последние месяцы. 22 марта неизвестный за рулем автомобиля начал сбивать людей рядом со зданием британского парламента на Вестминстерском мосту британской столицы. Протаранив ограду, он остановил машину, вышел из нее, напал с ножом на полицейского и был застрелен. Почти сразу же полиция Лондона квалифицировала инцидент как теракт. По данным Скотленд-Ярда, в результате атаки погибли четыре человека, 29 человек были ранены.

22 мая на крытом стадионе "Манчестер Арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде произошел взрыв. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе у одного из выходов. Жертвами теракта стали 22 человека, в том числе и дети. Согласно последним данным, 66 человек по-прежнему остаются в больницах, 23 из них находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

После теракта в Манчестере власти страны объявили о введении высшего – "критического" – уровня террористической опасности, который предполагает неизбежность новых террористических атак. Несколько позднее уровень опасности был снижен до "серьезного", который означает высокую степень возможности терактов.