В России продолжают не согласовывать акции против коррупции

Акции против коррупции 12 июня "Требуем ответов" в разных городах России продолжают либо не согласовывать, либо согласовывать на невыгодных для организаторов условиях. Как сообщает ОВД Инфо, администрация Саратова согласовала антикоррупционную акцию 12 июня, однако снизила заявленное организаторами количество участников с 1000 человек до 100.

В Самаре отклонили 15 из 16 заявок, поданых организаторами. В Архангельске администрация сообщила, что активистам было предложено провести мероприятие на площади Терехина, которая находится на острове Соломбала. В Вельске организаторы подавали уведомления на разные площадки и разное время, но везде, судя по ответам чиновников, будут проходить концерты и официальные мероприятия. Организаторы решили собираться в 14:00 на площади Ленина на народные гуляния.

Мэрия Оренбурга предложила организаторам митинга перенести его. Если активисты решат провести акцию протеста в Дзержинском районе, то численность мероприятия нужно будет снизить с 3 до 1,5 тыс. человек. Кроме того согласно законодательству Оренбургской области, проводить публичные мероприятия в скверах и парках запрещено. В Йошкар-Оле все площадки оказались заняты культурно-массовыми мероприятиями, власть предложила активистам место на окраине города. Фото этого места предоставили в редакцию "7×7" волонтеры местного штаба Алексея Навального.