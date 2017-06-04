В Турине множество болельщиков клуба "Ювентус" пострадали в давке

В Турине более тысячи болельщиков итальянского футбольного клуба "Ювентус" пострадали в давке во время финального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

В субботу "Ювентус" в финале турнира, который прошел в Кардиффе, проиграл "Реалу" со счетом 1:4.

На площади Сан-Карло в Турине на матч собралось около 20 тысяч болельщиков. После третьего гола "Реала" в толпе началась паника, болельщики стали убегать с площади и в образовавшейся давке пострадало более тысячи человек.

Как сообщает портал Football Italia, по меньшей мере пятеро находятся в критическом состоянии, в том числе четырехлетний ребенок.

Нет точной информации, что спровоцировало давку. По некоторым данным, неизвестный в толпе взорвал петарду и посеял панику.