В Тверской области в результате бытового конфликта убиты 9 человек

В поселке Редкино Конаковского района Тверской области в результате бытового конфликта 9 человек были убиты из ружья. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "в ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке - тело еще одной женщины".

По предварительным данным, ночью житель Москвы, 1972 года рождения, распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего, по предварительным данным, погибли девять человек.