Евгения Альбац объявила о закрытии журнала The New Times

Главный редактор оппозиционного журнала The New Times Евгения Альбац объявила о закрытии журнала. На своей странице в социальной сети Фейсбук Альбац повесила фото обложки журнала, на которой изображены закрытые глаза, слеза и надпись: "Спасибо, что были с нами". На своей странице в Фейсбуке она также сообщила, что электронная версия сохранится.



Как следует из выходных данных, опубликованных на обложке, последний номер журнала выйдет 5 июня. В комментариях Альбац пояснила, что закрывает журнал. The New Times - еженедельный общественно-политический журнал, издаваемый с 1943 года.



В декабре прошлого года Альбац сообщила, что для снижения издержек журнал больше не будет поступать в розницу. Это решение она объяснила "резким ростом услуг посредников после ликвидации киосков". В своем открытом письме на сайте журнала Альбац также сообщила, что количество подписок позволит The New Times существовать только до весны.