Тереза Мэй: пришло время сказать террористам "хватит значит хватит"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что настало время сказать, что "хватит значит хватит", когда дело касается борьбы с терроризмом.

"Мы не можем и не должны притворяться, что все может продолжаться так, как оно есть", - сказала Мэй в своем заявлении по случаю терактов в Лондоне, во время которых семь человек были убиты и десятки ранены.

Трое подозреваемых в терроризме въехали на микроавтобусе в пешеходов на Лондонском мосту поздно вечером 3 июня, а затем закололи людей на соседнем рынке Бородов, прежде чем их застрелили полицейские. Мэй сказала в телевизионном заявлении, что трое мужчин были в поддельных поясах шахидов, чтобы сеять панику и страх.

После теракта большинство политических партий приостановили избирательную кампанию, но Мэй сказала, что всеобщие выборы состоятся, как планировалось, 8 июня. "Нельзя позволить насилию нарушить демократический процесс", - заявила она.

Это был третий террористический акт в Великобритании с конца марта после аналогичной атаки 22 марта возле парламента на Вестминстерском мосту и взрыва бомбы на поп-концерте в Манчестере 22 мая.