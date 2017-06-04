Политические события на федеральных телеканалах всё чаще комментируют пока малоизвестные молодые люди. Радио Свобода изучило биографии четырех из них: выпускника Государственного университета штата Огайо, экс-лидера"Русского образа", составителя "записок о протестном потенциале вузов" и фигуранта скандала с нападением на участниц Pussy Riot в Нижнем Новгороде. Всем им около тридцати.

Реновация лиц

39-летний частый гость телевизионных политических шоу Павел Данилин так в разговоре с Радио Свобода описал свой путь в телеэксперты: в середине нулевых у него был популярный блог в "Живом журнале". Оппозиционных блогеров было много, а стоящих на провластных позициях – единицы.

Данилина регулярно звали на дискуссии, которые организовывали Мария Гайдар и Алексей Навальный, у него брали комментарии BBC, Радио Свобода и другие либеральные медиа – когда им нужно было "противоположное мнение".

Затем его стали привлекать телеканалы второго ряда: "МИР", ТВЦ, "Звезда". Много знакомств с тележурналистами дала работа в Фонде эффективной политики и в администрации президента. Данилин весной 2014 года работал в Крыму, и, соответственно, мог комментировать тему аннексииполуострова. С этого момента его стали регулярно звать на центральные каналы. По словам Данилина, его путь типичен для телеэкспертов его поколения.

Сейчас публичная политика менее насыщенная, чем десять лет назад, и молодые люди оказываются в телевизоре гораздо быстрее.

Телевидению требуется много политических комментаторов, а также в целом есть потребность в новых лицах. Поэтому работа по отслеживанию молодых людей, которые таковыми могут стать, ведется постоянно, – рассказывает политолог и публицист Александр Морозов.

Стартовой площадкой для "попадания в телевизор" могут стать университетские кафедры, организации от "Молодой гвардии Единой России" до Евразийского союза молодежи, РПЦ, редакции лояльных СМИ. Если молодой человек способен к публичной полемике, готов говорить на актуальные темы, на роль телевизионного эксперта он подходит.

"Линия партии и правительства" транслируется через те конторы, в которых они работают. Там происходит постоянное общение. А руководители этих организаций общаются выше – с чиновниками из администрации президента или аппарата правительства. Непосредственно АП, как это показала вскрытая переписка Громова с Габреляновым, не определяет вопросы о составе экспертов, а только дает поручение осветить какую-то тему или проблему. Остальное уже в руках редакции – как именно, какой креатив, кого подобрать из "говорящих голов", – отмечает Морозов.

Журналист и член нескольких общественных советов Максим Шевченко много лет вел телевизионные программы, а сейчас сам – постоянный гость политических ток-шоу. В разговоре с Радио Свобода Шевченко отметил, что телевидение заинтересовано в длительном сотрудничестве с людьми: удобно, когда одни и те же эксперты представляют какую-либо точку зрения. Да и подобрать людей сложно: человек может обладать глубокими знаниями, но не уметь выступать публично. А, может, наоборот – быть артистичным и харизматичным, но сказать ему – нечего.

Никита Данюк, РУДН

"Это очередной пропагандистский штамп, который используют украинские власти, чтобы настроить своих западных союзников против России. Самая главная цель – не только очередной вброс в информационное пространство, но и попытка в очередной раз выбить деньги на противостояние мнимой российской агрессии!" – Никита Данюк, молодой человек, которого на ток-шоу "Первого канала" представляют заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, говорит уверенно, напористо, в меру экзальтированно, не дает вставить слово оппонентам. От разоблачений украинских властей Данюк легко переходит к рассуждениям о внутриполитической борьбе в США и также плавно может вернуться к теме Украины.

Институт стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН создан Георгием Филимоновым, выпускником и профессором РУДН, бывшим сотрудником администрации президента, а сейчас – идеологом "Антимайдана". По словам собеседника Радио Свобода среди преподавателей РУДН, пожелавшего остаться анонимным, ректорат РУДН борется за увеличение финансирования вуза, и существование ИСИП РУДН – способ показать лояльность властям.

Данюк рассказал Радио Свобода, что является аспирантом последнего года обучения и преподает на кафедре международных отношений в РУДН, участвовал в научных конференциях и круглых столах, публиковался и в ВАКовских журналах, и, порядка трех лет, на публицистических площадках.

Чуть больше года назад, когда к РУДН через пресс-службу обратились с телевидения с просьбой дать комментарий о внутриполитической ситуации в США, а также о "цветных революциях", пресс-служба рекомендовала его. Сотрудничество оказалось удачным, и затем с телевидения стали обращаться уже непосредственно к Данюку.

Если Фейсбук вы смотрите чаще, чем телевизор, вы могли слышать о Данюке не как об эксперте по США и Украине, а как о фигуранте скандала

Выступления на телевидении занимают много времени: доехать от РУДН в Останкино, принять участие в программе и вернуться обратно – это больше, чем полдня. В таких съемках у него получается участвовать не чаще раза в неделю. (На то, что съемки, особенно на "Первом канале", занимают очень много времени, Радио Свобода пожаловался и Павел Данилин). Проще выходить в эфир по скайпу – в таком формате Данюк сотрудничает с "Россией24".

Впрочем, если Фейсбук вы смотрите чаще, чем телевизор, вы могли слышать о Данюке не как об эксперте по США и Украине, а как о фигуранте скандала о "служебных справках о протестном потенциале вузов", возникшем после публикации в "Коммерсанте" полугодовой давности.

Выступая на Конгрессе проректоров вузов по воспитательной работе, Данюк рассказал, что в ходе лекций "Антимайдана" о "Сценариях будущего для России", прошедших в ряде вузов страны, составлялись справки для правоохранительных органов о настроениях студентов и преподавателей.

Скандал вокруг публикации в "Коммерсанте", по словам Никиты Данюка, произошел уже после того, как его стали звать на телевидение – и никак не отразился на дальнейших приглашениях в эфир.

Эндрю Корыбко, "Катехон"

"Если бы в США какой-нибудь из местных телеканалов стал сотрудничать с правительством России, его бы ждали серьезные последствия. Власти назвали бы это "антиамериканской пропагандой в США" – если бы организации не были бы зарегистрированы как иностранные агенты. Они закрыли бы это СМИ – не просто закрыли, а всех бы арестовали. Начали бы судебный процесс и всех обвинили в антиамериканской пропаганде", – экспат Эндрю Корыбко дает комментарий по-английски, его слова переводят. Это передача НТВ о финансировании телеканала "Дождь".

Американец Корыбко в 2010 году закончил Государственный университет штата Огайо по специальности "международные отношения", где изучал Восточную Европу и русский язык. В интервью порталу The Saker Корыбко рассказывает, что давно увлекается Россией, а на его мировоззрение повлияли натовские бомбардировки Сербии. Отучившись в Огайо и немного пожив в Польше, с августа 2013 года Корыбко переехал в Москву.

В США человек с его взглядами не имел бы возможности высказывать в ведущих медиа

Университет Огайо – не самый престижный в США, в Москве Корыбко продолжил образование в МГИМО. Как рассказал Эндрю Корыбко Радио Свобода, во время обучения в МГИМО он написал книгу о гибридных войнах и начал работать над тем, чтобы стать публичным экспертом. Добиться этой цели ему помогло знакомство всё с тем же с Институтом стратегических исследований и прогнозов РУДН. Корыбко также принял участие в различных мероприятиях "Антимайдана", Национал-освободительного движения (НОД) и Антиглобалистского движения России.

Американец со славянской внешностью, рассуждающий об американском империализме, деструктивной роли НКО в России и Кремле как главном борце за многополярный мир оказался идеальным персонажем для российского ТВ. Корыбко много раз появлялся на "России 1", Lifenews, Russia Today, НТВ, "Звезде", давал комментарии другим СМИ. Корыбко рассказал Радио Свобода, что доволен сотрудничеством с российской прессой: по его словам, в США человек с его взглядами не имел бы возможности высказывать в ведущих медиа.

Корыбко публикуется на нескольких сайтах как аналитик-международник по событиям во всех концах Земли: от Индии и Кореи до Африки и Балкан. Постоянно сейчас сотрудничает с аналитическим центром "Катехон", финансируемым "православным олигархом" Константином Малофеевым.

Роман Зыков, Национально-освободительное движение

"В Сирии радикалы убивают свой собственный народ, правительство Украины ведет войну со своим собственным народом на Донбассе, так в чем же разница?" – вкрадчивые интонации, умеренная жестикуляция, открытый взгляд – это выступает Роман Зыков, "говорящая голова" телеканала "Звезда".

Принадлежащий Министерству обороны России федеральный телеканал "Звезда" представляет Зыкова координатором Совета по сохранению исторического наследия. Этот совет – структура при депутате Государственной думы России Евгении Федорове, а сам Зыков – помощник Федорова и один из ведущих управленцев федоровского Национально-освободительного движения.

В нападении участвовали несколько активистов НОД, причем рядом находились сотрудники нижегородского центра "Э"

До того, как получить работу в Москве, Зыков возглавлял Национально-освободительное движение в Нижнем Новгороде. Нижегородское отделение НОД известно обращениями в органы власти, благодаря которым иностранными агентами были признаны Комитет против пыток и экологический центр "Дронт". А также одним из первых "нападений с зеленкой" – на Надежду Толоконникову и Марию Алехину из Pussy Riot в 2014 году. В нападении участвовали несколько активистов НОД, причем рядом находились сотрудники нижегородского центра "Э".

Зыков тогда отрицал причастность НОД к нападению, но адвокат Евгений Губин, занимавшийся этой историей, рассказал Радио Свобода, что нескольких активистов НОД удалось привлечь к административной ответственности. Уголовное дело было возбуждено против человека, кинувшего железную банку в лицо Алехиной, но именно его местные полицейские не нашли.

Живя в Нижнем Новгороде, Зыков занимался предпринимательской деятельностью: например, его фирма на безальтернативной основе получила контракт на оказание юридических услуг Нижегородскому госуниверситету имени Лобачевского.

Евгений Валяев, "Русский образ"

"Украинские тюрьмы – это российские тюрьмы 90-х, уровень беспредела там очень высок. Тем более, после Майдана, после того, как начались военные действия на Донбассе. Уровень защиты прав заключенных остается там на очень низком уровне", – Евгений Валяев, молодой человек в аккуратных очках и в костюме регулярно появляется в передачах "России24", "Звезды", РЕН-ТВ, он готов комментировать самые разные темы. Представляют Валяева экспертом Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия".

Валяеву 29 лет, но уже десять лет назад он активно занимался своей политической карьерой – на фланге крайних националистов. Пока тот был в Госдуме, Валяев был помощником ультраправого депутата Николая Курьяновича, а затем Валяев стал одним из лидеров организации "Русский образ".

У Евгения Валяева прошел обыск, но в уголовном деле он не фигурировал – как и большинство членов "Русского образа"

Деятельность "Русского образа" сошла на нет после того, как в конце 2010 года начались аресты по делам об убийствах адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой и другим убийствам, совершенным Боевой организацией русских националистов (БОРН). Основатели "Русского образа" Никита Тихонов и Илья Горячев получили пожизненные сроки за преступления БОРН, некоторые члены "Русского образа", дабы избежать уголовной ответственности, стали свидетелями обвинения. У Евгения Валяева прошел обыск, но в уголовном деле он не фигурировал – как и большинство членов "Русского образа".

Примечательно, что в 2010 году "Новая газета" получила от Роскомнадзора предупреждение за разжигание розни из-за цитирования в одной из статей программы "Русского образа" – о том, что, с точки зрения этой организации, у русских в России должно быть больше прав, чем у других национальностей. При этом сам "Русский образ" правоохранители на экстремизм не проверяли.

Евгений Валяев – один из авторов брошюры, используемой в качестве методички для сотрудников центра "Э"

После распада "Русского образа" Валяев стал сотрудничать с проектами Алексея Кочеткова. В начале 90-х Кочетков был редактором газеты РНЕ "Русский порядок", а затем занялся работой в провластном поле. Кочетков создал Международную организацию по наблюдению за выборами CIS-EMO – через неё Россию посещают иностранные наблюдатели, лояльные Центризбиркому, а также фонд "Народная дипломатия", занимающийся налаживанием сотрудничества российских общественных организаций с белорусскими, приднестровскими и прочими подобными.

Евгений Валяев – один из авторов брошюры, используемой в качестве методички для сотрудников центра "Э" "Экстремистские движения в России и украинский кризис". Значительная часть комментариев Валяева в СМИ направлена против русских националистов, поддерживающий в конфликте на Донбассе Украину, а не ДНР и ЛНР.

На момент публикации Валяев и Зыков не ответили на предложения об интервью Радио Свобода, направленные им в Фейсбуке.