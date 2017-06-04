Теракт в Лондоне: новые подробности о действиях полиции

В Лондоне новые подробности о действиях полиции против террористов обнародовал представитель Скотленд-Ярда. Подтверждено, что все трое террористов имели при себе "пояса смертников", однако в них не было взрывчатки. Очевидно, что нападавшие хотели посеять как можно больше паники и растерянности.

По словам представителя Скотленд-Ярда, стрельбу по преступникам вели восемь полицейских. Они сделали около 50 выстрелов по террористам, убив всех троих. При стрельбе был случайно ранен один прохожий, его ранения, по счастью, не являются тяжелыми, отметил представитель полиции.

Подтверждена смерть семи человек, 48 получили ранения, многие из них остаются в больнице, некоторые с "чрезвычайно тяжелыми ранениями".

Специалисты утверждают, что 50 выстрелов со стороны полицейских, которые обучены поражать цели с первого выстрела, – это впечатляющий показатель. Такая интенсивная стрельба, видимо, объясняется тем, что полицейские опасались, что раненые террористы приведут в действие взрывчатку.

Что касается возможных организаторов или причастных к планированию теракта, то представитель полиции заявил, что до сих пор нет свидетельств причастности к теракту кого-либо еще, кроме троих убитых.