ФСИН: правозащитники "не заявляли", что они защитники Ивана Непомнящих

Правовое управление Федеральной службы исполнения наказаний ответило адвокату Ирине Бирюковой на жалобу правозащитников. Сергей Шаров-Делоне и Яков Ионцев пытались встретиться в колонии номер 1 Ярославской области с избитыми "фсиновцами" заключенными Иваном Непомнящих, Евгением Макаровым и Русланом Вахаповым. Однако, как официально подчёркивется в письме ФСИН, Шаров и Ионцев не обращались к администрации колонии.

В письме говорится, что Ивану Непомнящих было предоставлено свидание с защитником Каменщиковым, а Шаров и Ионцев не были допущены к своим подзащитным, потому что они якобы не заявили, что являются защитниками заключённых и желают оказать им юридическую помощь.

По словам Шарова-Делоне, 21 апреля на территорию колонии зашло специальное подразделение ФСИН, сотрудники которого «по уже устоявшейся привычке» избили заключённых, находившихся в тот момент в изоляторе колонии. До этого стало известно, что Иван Непомнящих был помещён в штрафной изолятор колонии на 7 суток. На следующий день в лагере проходил обыск, в ходе которого "маски" избивали людей в изоляторе. Сразу после этого Непомнящих и еще нескольких заключённых были переведены в особо изолированную часть штрафного изолятора, сообщает ОВД-Инфо.



28 апреля появилась информация, что Непомнящих так и не выпустили из ШИЗО, и добавили ему еще восемь суток заключения.

Ранее Страсбургский суд обязал российские власти в течение двух суток обеспечить независимое медицинское обследование осужденных Непомнящих, Вахапова и Макарова. Несмотря на требования ЕСПЧ, 2 мая к избитым заключенным не пустили защитников Якова Ионцева ("Общественный вердикт") и Сергея Шарова–Делоне (Русь Сидящая).

Иван Непомнящих приговорён к двум с половиной годам колонии – за "участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти" на Болотной площади 6 мая 2012 года.