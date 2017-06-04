Проект OCCRP: "Россия пытается усилить своё влияние на Балканах"

Российские спецслужбы и дипломаты около десяти лет распространяли пропаганду и провоцировали напряжённость в Македонии. Это было частью региональных усилий Москвы, цель которых – не допустить присоединения балканских стран к союзу НАТО. Такой вывод делают исследователи международного журналистского объединения "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности".

В документах, собранных контрразведкой Македонии, содержатся также сведения о поддержке спецслужбами Сербии антизападных и пророссийских националистов в Македонии.

Документы свидетельствуют о непрекращающихся попытках России усилить своё влияние в странах бывшей Югославии. В апреле парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО. Македония, как и Босния и Герцеговина, также добивается присоединения к НАТО. Сербия углубляет свои связи с НАТО, несмотря на сдержанность многих граждан, помнящих о натовских бомбардировках Сербии в 1999 году.