Мировые лидеры выразили солидарность с Великобританией

За минувшие сутки лидеры разных государств выразили солидарность с жителями Лондона и правительством Великобритании. Президент США Дональд Трамп заявил, что нужно быть "умными, бдительными и жёсткими". "Соединенные Штаты сделают все, чтобы помочь Лондону и Соединенному Королевству", - написал он в своем "Твиттере".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "перед лицом новой трагедии Франция как никогда поддерживает Соединенное Королевство". Он выразил поддержку всем пострадавшим в теракте и родственникам погибших.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "В борьбе против любой формы терроризма мы стоим твёрдо и решительно на стороне Великобритании".

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй телеграмму со словами соболезнования. Он назвал теракт в Лондоне преступлением, которое "потрясает своей жестокостью и цинизмом".

Соболезнования и слова солидарности направил лондонцам генеральный секретарь НАТО: "Мы вместе с жителями Лондона и со всеми, кого затронули жестокие нападения на Лондонском мосту". Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил "ужас" в связи с терактом в Лондоне и пожелал семьям погибших и пострадавших: "Берегите себя".

Лондонский теракт 3 июня стал третьим за три с небольшим месяца в Великобритании и вторым во время предвыборной парламентской кампанией перед голосованием 8 июня. Его жертвами стали по меньшей мере 7 человек, 48 получили ранения. Трое террористов, сначала наехавших на автомобиле на прохожих на Лондонском мосту, а затем продолживших нападения с ножами, были застрелены полицейскими. По последним сообщениям, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", сообщили Reuters, AP и AFP

22 марта шесть человек, включая нападавшего, погибли и по меньшей мере 50 человек были ранены в результате нападения около здания парламента. Нападавший Халид Масуд сначала на автомобиле врезался в прохожих на Вестминстерском мосту, после чего вышел из машины и с ножом побежал к парламенту, где был застрелен полицейскими.

22 мая в Манчестере 22 человека погибли и 116 были ранены в результате взрыва, устроенного смертником на "Манчестер-Арене". Нападавший 22-летний Салман Абеди взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала, когда зрители расходились после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде.