5-11 июня. Теннис. Турнир Большого Шлема. Открытый чемпионат Франции. Париж
5-11 июня. Парусный спорт. Финал Кубка мира. Сантандер, Испания
5-11 июня. Велошоссе. Гонка Мирового тура Critérium du Dauphiné. Франция
5 июня
Футбол. Товарищеские матчи
Россия – Венгрия
Македония – Турция
Бельгия – Чехия
6 июня
Хоккей. Кубок Стенли. Финал.
"Нэшвилл" – "Питтсбург"
7 июня
Футбол. Товарищеские матчи
Италия – Уругвай
Испания – Колумбия
8 июня
Легкая атлетика. "Бриллиантовая лига". Рим, Италия
9 июня
Футбол. Товарищеские матчи
Россия – Чили
Бразилия – Аргентина
Хоккей. Кубок Стенли. Финал.
"Питтсбург" – "Нэшвилл"
10 июня
Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Канады. Монреаль. Квалификация
11 июня
Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Канады. Монреаль
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