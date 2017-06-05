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Календарь спортивных событий

5-11 июня

5-11 июня. Теннис. Турнир Большого Шлема. Открытый чемпионат Франции. Париж

5-11 июня. Парусный спорт. Финал Кубка мира. Сантандер, Испания

5-11 июня. Велошоссе. Гонка Мирового тура Critérium du Dauphiné. Франция

5 июня

Футбол. Товарищеские матчи

Россия – Венгрия

Македония – Турция

Бельгия – Чехия

6 июня

Хоккей. Кубок Стенли. Финал.

"Нэшвилл" – "Питтсбург"

7 июня

Футбол. Товарищеские матчи

Италия – Уругвай

Испания – Колумбия

8 июня

Легкая атлетика. "Бриллиантовая лига". Рим, Италия

9 июня

Футбол. Товарищеские матчи

Россия – Чили

Бразилия – Аргентина

Хоккей. Кубок Стенли. Финал.

"Питтсбург" – "Нэшвилл"

10 июня

Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Канады. Монреаль. Квалификация

11 июня

Формула-1. Чемпионат мира. Гран-при Канады. Монреаль

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