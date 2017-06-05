Четыре арабских государства разорвали отношения с Катаром

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные арабские эмираты разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма. Об этом в понедельник сообщает Reuters.

Бахрейн прекратил наземное, морское и воздушное сообщение с Катаром. Гражданам этой страны дается 14 дней, а катарским дипломатам – 48 часов на возвращение на родину. Такие же меры в отношении Катара примет и Саудовская Аравия. В Эр-Рияде заявили, что приняли такое решение для защиты от угроз терроризма и экстремизма. Египет, который также закрывает свои порты и аэропорты для транспорта Катара, обвиняет Доху в поддержке террористических группировок, в частности "Братьев мусульман". ОАЭ обвинили Катар в финансировании террористов и экстремистов, в том числе "Исламского государства" (запрещена в России) и "Аль-Каиды".



По сообщению РИА Новости, конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, на котором была осуждена политика Ирана. Катарское агентство новостей разместило от имени эмира речь в поддержку выстраивания отношений с Тегераном. Позднее в МИД Катара заявили, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным.

Реакции Катара на разрыв дипломатических отношений пока нет.