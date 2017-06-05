Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2017 году

Всемирный банк прогнозирует рост экономики России на 1,3 процента в 2017 году, чему способствует улучшение потребления в стране, которая восстанавливается после двухлетней рецессии. В отчете Всемирного банка, опубликованном 4 июня, говорится, что рынок в России поднимется на 1,4 процента в 2018 году. В 2016 году рост был отрицательным на 0,2 процента.

«Россия переживает спад, уменьшается потребительский спрос на фоне повышения цен и стабильности валюты, а также позитивного вклада от экспорта», - говорится в докладе.

В нем отмечается, однако, что сокращение доступа на международные рынки может замедлить рост в России. Москва пострадала от санкций, введенных западными странами за вмешательство в восточную Украину и аннексию Крыма. В докладе отмечается, что сокращение «неблагоприятного побочного эффекта» от спада в России и на Украине должно принести пользу соседним странам, таким как Белоруссия, Молдавия и Грузия.