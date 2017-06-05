В Новосибирске началась бессрочная голодовка обманутых дольщиков

В центре Новосибирска около 20 человек в одинаковых красных футболках разбили мини-лагерь на ступенях памятника Ленину. Они объявили бессрочную голодовку, требуя решить ситуацию с долгостроем, в который они вложили деньги еще в 2004 году. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Татьяна Штабель.

Без денег и квартир остались около 200 человек: все они вложили в строящиеся дома по несколько сотен тысяч рублей. Однако собственниками жилья дольщики так и не стали. По словам юристов, в свое время право собственности не было оформлено правильно, и сейчас по новым законам люди потеряли шанс получить свои квартиры. Как говорят сами дольщики, уже 13 лет их проблемой никто реально не занимается:

"Мы требуем заключить с нами договоры долевого участия в строящихся домах, потому что мы имеем право на то жилье, за которое заплатили свои деньги. У нас все законно, мы не требуем ничего, что нам не принадлежит. Поэтому мы сидим и мирно голодаем, ведем прямую трансляцию в интернете, чтобы не только в Новосибирске увидели это, но и в Москве, да и по всей России. Потому что не только у нас ведь такие проблемы", - рассказывает один из обманутых дольщиков Виталий Грибанов.

Участники голодовки обещают не уходить с площади Ленина до тех пор, пока на них не обратят внимание власти города и области. В частности, дольщики ждут встречи с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким, добиться которой им до сих пор не удавалось.