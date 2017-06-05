Путин опроверг слухи о том, что у него есть компромат на Трампа

Президент России Владимир Путин опроверг слухи о том, что в его распоряжении есть компрометирующие материалы на президента США Дональда Трампа и сказал, что Москва не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Путин, выступая в интервью, выпущенном в эфир 4 июня в воскресенье вечером на американском телеканале NBC, которое провела Мегин Келли, сказал, что у него нет ничего, что могло бы навредить Трампу, а всё это "просто еще один набор глупостей". "Откуда бы мы получили эту информацию?" - задался вопросом Путин.

Путин также сказал, что не знает генерала Майка Флинна и хотя сидел с ним за одним столом практически не разговаривал. Комментарии Путина были переведены с русского языка на английский для эфира. Он сказал, что Москве не нужно вмешиваться в президентские выборы, как утверждают многочисленные разведывательные агентства США: "Мы даже не должны этого делать. Президенты приходят и уходят, и даже партии у власти меняются, но главное политическое направление не меняется". "Для нас было бы бесполезно вмешиваться", - добавил он. Однако Путин обвинил Соединенные Штаты в вмешательстве в иностранные выборы. "Поместите свой палец в любую точку мира на карте, и повсюду вы услышите жалобы на то, что американские чиновники вмешиваются во внутренние избирательные процессы", - сказал он. Путин сказал, что у него нет "особых отношений" с президентом США, чья деятельность расследуется в отношении возможных связей с российскими официальными лицами в ходе президентской кампании и переходного периода в 2016 году.