"Клише речевок и подборка анекдотов"

На 12 июня в России намечена очередная массовая акция сторонников Навального (в Москве она пока не согласована - Навальный просит Тверскую улицу, власти согласны только на проспект Сахарова). В качестве предупреждения ее потенциальным участникам, вероятно, можно рассматривать статью отставного генерала армии Юрия Балуевского под зловещим названием "Война не кончается, она – замирает". Статья опубликована в "Независимом военном обозрении" и снабжена подзаголовком "К чему готовят войска национальной гвардии". Балуевский - бывший глава Генерального штаба - сейчас занимает должность советника главы этой самой нацгвардии.

В самом начале статьи Балуевский берет быка за рога:

Накануне майских праздников по всей стране были задействованы десятки тысяч бойцов войск национальной гвардии для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Эти меры приняты в связи с проведением сетевым движением «Открытая Россия» всероссийской акции протеста в крупных городах страны.

Дальше по ходу статьи выясняется, что Балуевский, кажется, не вполне в курсе взаимоотношений между российскими оппозиционными структурами и предполагает, что "Открытая Россия" - это организация Навального. Но, как бы то ни было, и "Открытая Россия", и Навальный, и другие несистемные оппозиционеры, по мнению Балуевского - суть часть инфраструктуры по подготовке в России "цветной революции".

Бывший начальник Генштаба по методичкам, устаревшим, кажется, еще во времена митингов на Болотной, пересказывает истории про Джина Шарпа, американские НКО, сенатора Маккейна, 5 миллиардов долларов, якобы потраченные США на подготовку Майдана и т.д. Самой зловещей структурой в статье Балуевского выглядит Center for Applied NonViolent Action and Strategies – CANVAS, который, как утверждается, и стоит за большинством "цветных революций", начиная с Сербии.

американские политологи переключили свое внимание на самую с идеологической точки зрения незащищенную часть российского населения – студентов, учащихся колледжей и даже школьников, что было продемонстрировано в марте-апреле 2017 года.

Балуевский прямо обвиняет российскую оппозицию и тех, кто, по его мнению, помогает ей на Западе, в ведении войны против РФ. Соответствующий раздел статьи назван "В круге четвертом" (в нем, по Балуевскому, находится население России, а по Данте - скупцы и жадины).

Как военный человек, я сравниваю нашу страну с мишенью. В центре – руководство и политическая элита. Во втором круге – экономика, в третьем – инфраструктура, в четвертом – население, в пятом – Вооруженные силы. Сегодня удар наносится не по Вооруженным силам, а по гражданскому населению, как наименее устойчивой, по сравнению с военными, части общества к воздействию сил и средств психологической войны. Сценарий развития событий известен из опыта цветных революций. Организаторы выводят на улицы миллионы людей, скандирующих «Долой!». Власть начинает терять контроль. Дальше – санкции, комплексное воздействие на экономику страны. Вооруженные силы не знают, что делать. Все это приводит страну к коллапсу. Вот как может развиваться современная война.​

Отсюда Балуевский перебрасывает мостик к, собственно, нацгвардии.

Если это так, то и защищаться от массовых беспорядков на улицах наших городов тоже надо в терминах войны. Государственный переворот в Киеве, конечно, стал одним из доводов в пользу создания в России войск национальной гвардии. <...> Росгвардия создана не для устрашения, а для предупреждения необдуманных поступков тех, кто лелеет мысль путем раскачивания ситуации внутри страны довести государство до такого же состояния, до которого довели сегодня, например, Ливию, Сирию и Украину. Наша деятельность направлена на защиту граждан, охрану общественного порядка и общественной безопасности, в конечном счете – недопущение цветных революций. ​

Иными словами, кажется, впервые высокопоставленный чиновник открыто признает, что главная причина создания нацгвардии - страх перед повторением Майдана, перед массовыми выступлениями. Росгвардия, по мысли Балуевского, должна иметь возможность и контроля над Интернетом, поскольку в Сети - о ужас -

можно посмотреть, прочитать и услышать даже то, что официально запрещено для публикаций в СМИ.

Коварство врагов России неописуемо -

Разрабатываются новые методики управления толпой и привлечения активистов на местах, создаются клише речовок и подборка анекдотов, накапливается опыт работы с социальными сетями в Интернете

Но Балуевский уверен, что российское государство и присущая ему нацгвардия справится с трудностями, не изменив гуманизму:

Задача Росгвардии – защищать личность, общество, государство от внутренних и внешних угроз. Я не случайно поставил на первое место личность. Вопрос не в том, что она выражает. Я, например, отрицательно отношусь к Алексею Навальному, но он тоже личность, и с ним надо поступать как с личностью. <...> Ведь наша главная задача – не борьба с инакомыслящими, а защита Родины.

Статья Балуевского вызвала шквал по большей части недоуменных откликов. Как всегда, не вполне ясно, насколько генерал высказывает собственные мысли, а насколько его позиция согласована с Кремлем.

Александр Морозов

Неслыханный успех Ходорковского. Генерал армии Балуевский начинает свою программную статью о задачах Нацгвардии с "Открытой России". (пожимаю руку Михаилу Борисовичу и беру назад все свои скептические высказывания относительно его стратегии).

Oleg Kashin

Действительно манифест (манифест безумных маразматиков, но это уже другой вопрос).

Александр Морозов

все думаю над статьей Балуевского. Какая грустная история. Армейский генерал, бывш. глава Генштаба (1946 г.р.) вместо того, чтобы с достоинством жить в отставке - идет работать в жандармерию (Нацгвардию) и еще и пишет статью о том, как надо бороться с "внутренней угрозой". Безусловно, и в старой России молодые армейские и флотские офицеры переходили в жандармерию, но примеры, когда военный такого ранга из боевых генералов переходил в "подавители", в конвойные войска да и еще выступал идеологом, думаю, этого не было вообще за всю историю российской армии. Это просто пример какого-то ужасного распада не просто государства, а корпоративной военной этики, которая в известном смысле фундаментальней и гораздо глубже, чем лояльность конкретным властям. Есть ли более наглядное доказательство растлевающего действия путинизма на общество? Это - страшнее Захаровой в МИДе.

Иван Курилла

Полтора десятка лет назад автор этой статьи был заместителем начальника Генштаба ВС РФ. В то время он общался с американскими русистами-политологами, и я слышал, как они очень высоко отзывались о Балуевском.

А сейчас он пишет вот такую статью. <...>

если в России остались какие-то рудименты гражданского контроля над людьми в погонах, то генерал Балуевский должен быть вызван в Государственную Думу и должен ответить на вопросы депутатов (а если это совсем утопия - то на вопросы журналистов), среди которых, например, - каков механизм принятия решений об использования войск национальной гвардии против протестующих (генерал Балуевский не должен иметь права принимать такое решение), на каком основании он рассуждает о внутренней политике в терминах войны, почему нормальная политическая деятельность и политические технологии ("разрабатываются новые методики управления толпой и привлечения активистов на местах, создаются клише речовок и подборка анекдотов, накапливается опыт работы с социальными сетями в Интернете, тактики взаимоотношений с полицией и средствами массовой информации, осваиваются все новые мобилизационные схемы") рассматриваются в его статье как угроза, с которой должны бороться войска Нацгвардии?

Ничто из изложенного Балуевским как "угроза" не запрещено конституцией России, - значит попытка запугать людей применением силы за осуществление своих конституционных прав есть угроза этим правам. Если Балуевский пишет как частный человек и публицист - то такой текст допустим, однако раз он подписывается как советник главнокомандующего национальной гвардии, - политические оценки ситуации в стране и в мире выходят за рамки его должностных полномочий.

Но есть, как водится, и те, кто рукоплещет генералу.

Максим Шевченко

Один из самых компетентных и занимавших самые высокие посты в армии генералов Юрий Балуевский наконец то внятно и суперкомпетентно изложил взгляды высшего руководства на вопросы внутренней безопасности и смыслов существования Росгвардии. Сегодня Юрий Николаевич - советник главы Росгвардии и я надеюсь, что его по-военному ясная и вполне, кстати, демократичная, патриотическая позиция слышима руководством этой пока непонятной народу силы.