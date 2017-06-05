Поклонская объяснила отсутствие мужа в налоговой декларации

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Другой вариант заголовка на эту тему – "Поклонская заявила об отсутствии мужа". Это не столько светская хроника, сколько продолжение истории с налоговой декларацией экс-прокурора, на которую обратила внимание журналистка Екатерина Винокурова, а затем "Яблоко" и Transparency International.

"Согласно декларации, Наталья Поклонская заработала 2 млн 611 тыс. рублей. У нее в собственности или пользовании нет ни квартир, ни машин, ни иного имущества. Ничего этого также нет и у несовершеннолетней дочери депутата.

При этом, если верить документу, у Поклонской нет и официального супруга. Сведения о нем в декларации отсутствуют. При этом в своих интервью Поклонская не раз сообщала о том, что замужем и вместе со своим супругом воспитывает дочь от первого брака", – писала Винокурова на Znak.com. И действительно, вот фрагмент интервью, где Поклонская говорит о своем замужестве.

Когда ситуацией заинтересовалась Transparency, Поклонская призвала проверить имущество сотрудников этой организации. Казалось, что этим все и закончится, однако депутат все же решила совершить признание.

Все действительно было примерно так.

"Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. У меня действительно нет мужа. Объяснять тогда, что вот у меня есть мужчина и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело?

Есть еще одна причина, по которой я представляла его как мужа. Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться. Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем и у меня прекрасная семья. Может быть, была тогда не совсем права… Но в декларации все верно", – сказала Поклонская в интервью РИА Новости. И хотя такое объяснение действительно снимает к депутату вопросы относительно декларации, остаются другие вопросы.

Не все, впрочем, в интернете шутники – есть и те, кто желает Поклонской счастья в личной жизни!