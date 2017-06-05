В Брянской области задержан чеченец, ранее заявивший о пытках

В Брянской области полицейские сняли с поезда и задержали чемпиона мира по ММА (смешанным единоборствам) Мурада Амриева. Об этом сообщает Комитет по предотвращению пыток. По данным правозащитников, Амриев в ближайшее время будет этапирован в Чечню, что угрожает его жизни и здоровью.

Мурад Амриев еще в 2013 году обращался к сотрудникам Сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток, пишет "Новая газета". Он рассказал, что его задержали в центре Грозного, отвезли в одно из подразделений внутренних дел, где двое суток держали в наручниках, избивали, били током и подвешивали к потолку. По данным издания, полицейские, таким образом, пытались вынудить его старшего брата вернуться из Германии в Чечню. Амриева бежал из России.

Так как Амриев - гражданин России, ему пришлось ехать в Москву, чтобы оформить документы на новую визу. 4 июня он был задержан по подозрению в использование заведомо подложного документа. Ранее в феврале он был объявлен в розыск МВД Чечни.

Адвокат Амриева Петр Заикин намерен обжаловать действия брянских полицейских.