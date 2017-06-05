Полиция девственности

В Саратовской области местное министерство здравоохранения обязало врачей сообщать в полицию о школьницах младше 16 лет, лишившихся девственности. Врачи также должны сообщать в полицию о случаях беременности несовершеннолетних и о выявлении у них заболеваний, передающихся половым путем. Соответствующий приказ опубликован 2 июня:

Как отмечает "Медуза", в ноябре 2016 года Следственный комитет России попросил министерство здравоохранения обязать врачей сообщать о подростках до 16 лет, которые занимались сексом. Официально, однако, на федеральном уровне никаких рекомендаций принято не было.

В приказе саратовского министра говорится, что он подписан «с целью своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних».

Юрист Татьяна Соломина в интервью "Открытой России" говорит, что этот приказ грубо нарушает врачебную тайну (гарантированную законом):

Здесь идет попытка создания искусственной базы раскрываемости, которую будет очень легко вести, не обременяя правоохранительные органы. Родители и дети имеют право обратиться к омбудсмену. Если ее не отменят через местные суды, это должно дойти до Конституционного», — считает адвокат.

Кстати, хотя так называемый "возраст согласия" и составляет в России 16 лет, занятия сексом до этого возраста уголовно ненаказуемы. Партнер же несовершеннолетней не подлежит ответственности, если он моложе 18-ти.

Новость вызвала негодующие и саркастические комментарии.