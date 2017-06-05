По делу о теракте в Лондоне задержаны ещё несколько человек

Британская полиция в понедельник сообщила о задержании еще нескольких человек по делу о теракте в Лондоне. Сейчас их допрашивают. По сообщению следствия, у задержанных изъято большое количество материалов, имеющих отношение к совершенному теракту, передает Би-би-си.

Ранее стало известно, что в лондонском районе Баркинг в рамках расследования были задержаны 12 человек. Их имена не разглашаются. В полиции также заявили, что установлены личноститроих нападавших. Они будут обнародованы "как только это станет возможным".

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство", запрещенная в России и ряде стран.

В субботу вечером на Лондонскому мосту фургон въехал в людей на тротуаре. Затем трое мужчин с ножами, которые выскочили из этого фургона, напали на прохожих в районе рынка Боро. Нападавшие были убиты полицейскими на месте. В результате теракта погибли семь человек, около сорока человек до сих пор остаются в больнице.

Вчера в Манчестере прошел благотворительный концерт в поддержку жертв теракта, который произошел здесь две недели назад после выступления американской поп-певицы Арианы ГрАнде. На концерте выступили Джастин Бибер, Кэти Перри, Фарелл Уильямс и другие. Пришли около пятидесяти тысяч зрителей. Организаторы собрали более трех миллионов долларов, которые пойдут на помощь жертвам терактов.