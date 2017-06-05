Литва строит ограждение на границе с Россией

Литва начала строить ограждение на границе с Россией для борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией. Завершить строительство планируется к концу года. На эти цели из бюджета выделены около полутора миллионов евро.

Протяженность двухметрового металлического забора вдоль литовско-российской границы в Калининградской области составит 45 километров. До 2020 года Вильнюс планирует возвести аналогичное ограждение на границе с Белоруссией, говорится в сообщении Службы охраны государственной границы Литвы.