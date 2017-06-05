Александр Сокуров удостоен премии Европейской киноакадемии

Режиссер Александр Сокуров получил почетную премию Европейской киноакадемии. В сообщении на сайте киноакадемии говорится, что режиссер удостоен награды за его уникальный вклад и выдающуюся работу в области драматургии и кинематографии.
Тридцатая юбилейная церемония вручения наград Европейской киноакадемии состоится 9 декабря в Берлине. Сокуров станет почётным гостем.
Сокуров — российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств, народный артист России. Он является лауреатом наград международных кинофестивалей. В 2017 году режиссер удостоен премии "Ника".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.