Александр Сокуров удостоен премии Европейской киноакадемии

Режиссер Александр Сокуров получил почетную премию Европейской киноакадемии. В сообщении на сайте киноакадемии говорится, что режиссер удостоен награды за его уникальный вклад и выдающуюся работу в области драматургии и кинематографии.



Тридцатая юбилейная церемония вручения наград Европейской киноакадемии состоится 9 декабря в Берлине. Сокуров станет почётным гостем.

Сокуров — российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств, народный артист России. Он является лауреатом наград международных кинофестивалей. В 2017 году режиссер удостоен премии "Ника".