"За Путина они точно не воевали"

Кто первым запостил эту фотографию в Сеть - сейчас уже установить трудно, но распространяться по твиттеру, а затем и по фейсбуку она начала с подачи Рустема Адагамова.

Фото так называемого куба (кстати, во время кампании 2013 года такие агитационные конструкции в Москве использовал как раз Навальный) с портретами (предположительно) ветеранов войны и лозунгом "Мы воевали не за Навального" привлекло внимание многих - но позитивных откликов на инициативу неизвестных общественников почти не было!

Oleg Kashin

Какой-то странный подход - тема потомков, ради которых вот это все, как раз имела значение, когда воевали.

Но если воевали не за Навального - то за кого же?

Александр Семенов

Они воевали за Ротенберга,

За Сечина и за Шувалова,

И брали твердыню они Кенигсберга

За Абрамовича и за Усманова!

Шли на Берлин, и портрет неДимона,

Как оберег от снаряда случайного

Прятали от особистского шмона,

И с именем гибли его – не Навального!

Как уж это бывает, "креатив" вызвал к жизни народное творчество.

Многие возмущались цинизмом авторов действа.

Andrei Desnitsky

Вот это самая настоящая измена Родине и подрыв духовных скреп. Всегда и везде у нас говорилось, что ветераны воевали за всех и каждого из нас. За Навального и Усманова, за Путина и Явлинского, за бомжа из подворотни и коррумпированного чиновника. И мы должны помнить, и каждого из нас можно устыдить: "...а ведь за тебя деды кровь проливали!"

Теперь, оказывается, нынешняя власть решает, за кого воеваливетераны. Позор.

Elena Rykovtseva

Это Ставрополь. Они конечно воевали не за Навального. Их просто используют против него. Конечно втемную. Какое оружие не постеснялись расчехлить. Ветеранское. Нет предела совершенству цинизма.

Ivan Komarov

Я так думаю, что ветераны изображённые на этих кубах не в курсе в каком мерзком мероприятии их использовали, а может их и в живых уже нет.

Есть и мнение, что такая реклама скорее поможет Навальному.

Valery Ledovskoy

Вообще тут с одной стороны некорректность. С другой стороны, люди не воспринимают частицу "не", т.е. работают на Навального.

Андрей Ковалев

Башку оторвать надо этому "креативному" дизайнеру. Нет, не из-за Навального. А за ВЕТЕРАНОВ, который воевали за Родину. В том, числе и за тех придурков, которые разместили сей рекламный куб.

Дмитрий Александрович Таевский

Опасный лозунг "Мы воевали не за Навального" с изображением ветеранов.

За Путина они точно не воевали.

Есть даже версия, что кубы могли поставить сами сторонники Навального.

Igor Andrianov

Насколько я помню из своего советского детства, воевали они действительно не за Навального, а против фашизма и за мир во всем мире. Вряд ли это контрпропаганда властей (нууу, уж слишком топорно!), но и для местного штаба самого же Навального весьма не однозначный шаг. Так кто же креативит-то так ... неуклюже?)

Поскольку на фото рядом с кубами нет ни одного человека, появилась и версия, что речь идет о фотошопе. Кажется, она несостоятельна - судя по этому фото из Google maps, один из кубов действительно был установлен в Ставрополе, на Площади двухсотлетия. Кроме того, в фейсбуке Ивана Комарова есть и фотографии других кубов, а также скриншот переписки, из которой следует, что кубы с ветеранами, воевавшими "не за Навального", печатают "по заказу администрации".