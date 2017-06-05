В США в Орландо (штат Флорида) произошла перестрелка

В американском городе Орландо, штат Флорида, в понедельник утром произошла перестрелка, в ходе которой несколько человек убиты. Об этом сообщила прокуратура Orange County, уточняя, что ситуация взята под контроль.

Как отмечается в официальном аккаунте офиса местного шерифа в Твиттере, стрельба стала причиной "множества смертельных случаев". Офис шерифа также информирует, что ряд улиц в Орландо перекрыт, на месте преступления работает полиция.



Ранее сообщалось, что стрельба произошла неподалеку от университета Фулл Сейл немногим ранее 9 утра по местному времени.