Житель Татарстана получил компенсацию после пыток в полиции

Верховный суд Татарстана обязал Министерство внутренних дел России выплатить 70 тысяч рублей пострадавшему от пыток в полиции, сообщает правозащитная организация "Зона права".

В исковом заявлении потерпевший требовал присудить ему 750 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Правозащитники намерены обжаловать решение суда.

В феврале 2016 года полицейский Айдар Сальманов в здании отделения МВД требовал от задержанного признания в краже. После того, как он отказался признать вину, Сальманов 21 раз применил к нему электрошокер. В октябре прошлого года Сальманова уволили из МВД и приговорили к пяти годам лишения свободы условно. В марте 2017 года суд в Казани постановил выплатить потерпевшему 20 тысяч рублей, решение было обжаловано.