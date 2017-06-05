В Вашингтоне состоялась церемония вступления Черногории в НАТО

Черногория стала 29-м членом НАТО. Официальная церемония прошла 5 июня в Вашингтоне в здании Госдепартамента США. Церемония присоединения Черногории к НАТО прошла в Вашингтоне.

Принятие Черногории в НАТО еще больше ослабляет влияние России в юго-восточной Европе, блокируя ей выход к так называемым «теплым морям» Европы, которые можно использовать как плацдарм для военных интервенций на Ближнем Востоке, отмечает "Голос Америки". В Госдепартаменте США заявили, что членство Черногории в НАТО "поддержит развитие интеграции, демократических реформ, торговли, безопасности и стабильности среди всех ее соседей".

Россия пригрозила ответными мерами экономического и политического характера, в том числе кампанией, нацеленной на подрыв туристического бизнеса Черногории, который в значительной степени зависит от российских путешественников. По приблизительным данным, каждый год в Черногорию приезжают около 200 тысяч россиян, 80 тысяч граждан России владеют недвижимостью в этой стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недавно предупредила российских туристов, что в Черногории наблюдается всплеск "антироссийской истерии". Она не исключила провокаций, задержаний "по сомнительным мотивам", попыток выдачи граждан России третьим странам".