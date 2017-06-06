Всех задержанных по делу о теракте в Лондоне отпустили

Британская полиция сообщила, что 12 человек, задержанные по делу о теракте на Лондонском мосту, отпущены без предъявления обвинений. Все они, как и двое нападавших, имена которых ранее обнародовало следствие, жили в лондонском районе Баркинг.

По данным Скотленд-Ярда, в нападении 3 июня принимали участие 27-летний Курам Батт и 30-летний Ричард Редуэйн. Имя третьего нападавшего пока не называется.Батт - выходец из Пакистана, имел подданство Великобритании и был ранее известен правоохранительным органам и спецслужбам. Редуэйн(носил также имя Рашид Эльдар) имел двойное гражданство – ливийское и марокканское.

По сообщению британского канала Sky News со ссылкой на источники, в багажном отделении фургона нападавших было обнаружено около десятка бутылок с зажигательной смесью - "коктейлем Молотова". Сейчас проводится их экспертиза.

3 июня на Лондонском мосту фургон въехал в людей на тротуаре. Затем трое мужчин с ножами, которые выскочили из этого фургона, напали на прохожих. Нападавшие были убиты полицейскими на месте. В результате теракта погибли семь человек, десятки получили ранения, многие из них остаются в больницах.

Позднее появились сообщения, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).