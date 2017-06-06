В Совете Федерации будут бороться с вмешательством в дела России

В Совете Федерации создадут комиссию для "противодействия вмешательству во внутренние дела" России. Об этом во вторник сообщает "Коммерсантъ".

Источники издания отметили, что это "вынужденная и исключительно правовая реакция" на резкое усиление внешней активности по мере приближения президентских выборов. Среди каналов воздействия на ситуацию в России в Совете Федерации называют "зарубежные и лояльные Западу российские СМИ" и неправительственные организации, целью которых является нагнетание протестных настроений в России, пишет "Коммерсантъ".

По итогам работы комиссия будет предоставлять в Совет Федерации ежегодный доклад.

С 2012 года в России действует закон об НКО-"иностранных агентах", согласно которому организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре. Кроме того, Совет Федерации составляет так называемый "патриотический стоп-лист" — список организаций, которые предлагается признать нежелательными в России и запретить их деятельность.