WikiLeaks: США знали о финансовой поддержке ИГ Катаром

Власти США, как утверждает WikiLeaks, знали о том, что Катар оказывает финансовую помощь действующим в регионе террористическим группировкам, в том числе "Исламскому государству" (запрещено в России). Об этом, в частности, говорится в письме бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, опубликованном в твиттере WikiLeaks.

При этом точная дата отправки письма не указана. В нем также упоминсется Саудовская Аравия.

5 июня ряд арабских государств, включая Египет, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Ливию, разорвали дипломатические отношения с Катаром. По заявлениям арабских лидеров, Доха оказывает поддержку радикальным исламистам и Ирану.

По данным газеты The Financial Times, Катар действительно заплатил террористам, связанным с "Аль-Каидой", выкуп в 1 миллиард долларов за освобождение членов королевской семьи, захваченных боевиками во время соколиной охоты на юге Ирака, и за катарских военнослужащих, которые попали в плен в Сирии. Источники издания не исключают, что этот миллиардный выкуп мог стать поводом для обвинений Дохи в поддержке терроризма и разрыва дипломатических отношений с Катаром.