Президент Афганистана: более 150 человек погибли при теракте 31 мая

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что более 150 человек погибли в результате взрыва грузовика-цистерны с топливом, который произошел 31 мая в одном из районов Кабула.

«Более 150 невинных афганских сыновей и дочерей были убиты, и более 300 раненых были доставлены в больницы с ожогами и оторванными конечностями», - сказал Гани на многонациональной мирной конференции в Кабуле 6 июня.

Официальные лица ранее оценили число погибших в 90 человек, что сделало теракт самым смертоносным нападением в афганской столице со времени свержения талибов после вторжения США в Афганистан в 2001 году. Теракт произошел, когда грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался в дипломатическом квартале Кабула.

Гани воздал дань уважения 13 полицейским, которые, по его словам, остановили машину у входа в укрепленный район и погибли в результате взрыва. Никто не взял на себя ответственность за нападение.